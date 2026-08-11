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Zaviye Petrol Rafinerisi'ne İHA Saldırısı: Yakıt Tankı Yangını ve Çökme

Zaviye Petrol Rafinerisi'ne İHA Saldırısı: Yakıt Tankı Yangını ve Çökme
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TRABLUS, 11 Ağustos (Xinhua) -- Libya'nın batısındaki Zaviye Petrol Rafinerisi'nde bulunan yakıt tanklarından biri doğrudan hedef alındı.

TRABLUS, 11 Ağustos (Xinhua) -- Libya'nın batısındaki Zaviye Petrol Rafinerisi'nde bulunan yakıt tanklarından biri doğrudan hedef alındı. Saldırı sonucu tankta büyük bir yangın çıktığı ve tankın tamamen çöktüğü bildirildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) tarafından pazartesi gecesi yapılan açıklamada, kuruma bağlı Brega Petrol Pazarlama Şirketi tarafından işletilen 402-T numaralı tankta yaklaşık 4,5 milyon litre benzin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, rafineri, pazarlama şirketi ve komşu petrol şirketlerine ait yangın söndürme ve güvenlik ekiplerinin alevleri kontrol altına almak ve yangının diğer tesisler ile altyapıya sıçramasını önlemek için müdahale çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kurum, söz konusu saldırının Zaviye kentinin petrol varlıkları ve tesislerini hedef alan saldırı zincirinin son halkası olduğunu vurguladı.

Günün erken saatlerinde yerel basında yer alan haberlerde, yakıt tankında meydana gelen patlama sonucu gökyüzüne yoğun duman ve alevlerin yükseldiği aktarıldı. Tankın ilk belirlemelere göre, kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı öne sürüldü.

Patlamanın nedenine ve saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NOC bünyesindeki Zaviye Petrol Rafinerisi Şirketi tarafından işletilen tesis, Libya'nın en önemli petrol rafinerilerinden biri.

Kaynak: Xinhua
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