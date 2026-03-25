Libya, yangın çıkan petrol boru hattı yakınında Rus yapımı bomba kalıntıları bulunduğunu açıkladı

Libya, ülkenin batısındaki Hamada bölgesinde 18 Mart'ta yangın çıkan petrol boru hattı yakınında Rus yapımı M-62 uçak bombası kalıntılarının bulunduğunu duyurdu.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı ekiplerin Hamada bölgesindeki ham petrol boru hattındaki patlama ile ilgili incelemeleri hakkında bilgi verildi.

"İçişleri Bakanı, Ceza Soruşturma Dairesine Hamada bölgesindeki doğal gaz boru hattını hedef alan ve patlamayla sonuçlanan olayın ardından acilen olay yerine uzman ekipler göndermesi talimatı verdi." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, uzmanların patlama yerinde teknik incelemelerde bulunduğu aktarıldı."

Ekiplerin petrol hattındaki vana yakınında Rus yapımı patlamış bir M-62 uçak bombası kalıntılarıyla, 130 milimetrelik patlamış bir roket parçası bulduğu kaydedildi.

Bölgenin mühimmat kalıntılarından temizlenerek güvenli hale getirildiği bildirildi.

Boru hattındaki vanada yangın çıkmıştı

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Hamada'daki Şerara Petrol Sahası ham petrol boru hattının 538. kilometresindeki vanada 18 Mart'ta yangın çıktığını duyurmuştu.

Ekiplerin 19 Mart'ta yangını kontrol altına aldığı ve olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedilmişti.