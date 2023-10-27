Libya'da İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne "destek gösterileri" düzenlendi

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce Libyalı, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenledi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik devam eden İsrail'in saldırılarını protesto eden göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı.

Göstericilerden AA muhabirine konuşan Mustafa Masrub, "Gazze'deki Filistinlilere İsrail'e karşı verdikleri mücadelede zafer temennisinde" bulundu.

Masrub, "Bu savaş, hepimizin, tüm Müslümanların savaşıdır. Onlar için yapabileceğimiz en basit şey dua etmek ve bu saldırıları protesto etmek." dedi.

Bir diğer eylemci İsa Esasi de İsrail'in işlediği savaş suçlarını kınamak ve Filistin halkını desteklemek için gösteriye katıldığını ifade etti.

Esasi, "Gazze'deki duruma tahammül edemiyoruz. Barış, barış diyorlar ama 40-50 yıldan fazla süredir barış yok. Topraklarımızı işgalden kurtarmak hakkımız. Gazze'deki ablukanın kaldırılması, saldırıların durdurulması ve Filistin halkına gerekli desteğin verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.