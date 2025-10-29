Libya'da Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 18 Ölü, 18 Kayıp

TRABLUS, 29 Ekim (Xinhua) -- Libya'nın batısındaki Zaviye kenti açıklarında alabora olan göçmen teknesinde 18 kişi hayatını kaybederken, 18 göçmenden haber alınamıyor.

Libya Ambulans ve Acil Servis Hizmetleri, salı günü erken saatlerde yaşanan kaza sonrasında 92 kişinin kurtarıldığını ve hayatını kaybedenler arasında 4 Mısırlı ile 2 Somalili bulunduğunu açıkladı. Kayıp kişileri bulmak için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü de belirtildi.

Libya, Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenler için önemli bir transit noktası haline geldi. Ülkedeki siyasi bölünme ve güvensizlik ortamında gelişen kaçakçılık ağları, göçmenleri hem gözaltı merkezlerinde zorlu koşullara hem de Akdeniz'de yaşanan tekne kazası ve yangın risklerine maruz bırakıyor.

Ülke, Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti ile Halife Hafter'in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu tarafından desteklenen doğu merkezli yönetim olmak üzere ikiye bölünmüş durumda.