Haberler

Libya'da Elektrik Kesintileri Protestosu Enerji Tesisini Kapattı

Libya'da Elektrik Kesintileri Protestosu Enerji Tesisini Kapattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya'nın batısında elektrik kesintilerini protesto eden eylemciler Mellitah Petrol ve Doğalgaz Kompleksi'ni kapattı. Tesis, İtalya'ya gaz taşıyan Greenstream hattının başlangıç noktası. Benzer protestolar temmuzda da yaşanmıştı.

TRABLUS, 2 Eylül (Xinhua) -- Libya'da devam eden elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla ülkenin batı kıyısındaki kentlerde bir araya gelen eylemciler salı günü Mellitah Petrol ve Doğalgaz Kompleksi'ne giderek tesisin kapanmasına yol açtı.

Yerel basında yer alan haberlere göre eylem, Libya'nın batısında kamu hizmetlerinin kötüleşmesi ve sık sık yaşanan elektrik kesintileri karşısında memnuniyetsizliğin arttığı bir dönemde gerçekleştirildi. Elektrik kesintileri yolların kapatılmasına ve kamu tesislerinin faaliyetlerinin durdurulmasına yol açan protestolara neden oluyor.

Trablus'un yaklaşık 100 kilometre batısında bulunan Mellitah Petrol ve Doğalgaz Kompleksi, Libya'nın batısındaki önemli enerji tesisleri arasında yer alıyor. Petrol ve doğalgaz işleme, depolama ve ihracat faaliyetleri yürüten kompleks, Libya doğalgazını doğrudan İtalya'ya taşıyan Greenstream boru hattının başlangıç noktası olarak da hizmet veriyor.

Tesis, temmuz ayı sonlarında düzenlenen benzer protestolar nedeniyle de kapatılmış, Libya Ulusal Petrol Kurumu ve Genel Elektrik Şirketi de doğalgaz tesislerinin kapatılmasının enerji sektörü ve elektrik şebekesi üzerinde olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Libya'nın batısında yer alan geniş bir bölgede haftalardır dönüşümlü elektrik kesintileri yaşanıyor. Ağustos ayında geniş çaplı bir kesinti yaşanmış, bazı elektrik santralleri devre dışı kalırken, ülkenin güney, batı ve orta kesimlerinin bazı bölgelerinde elektrik şebekesi çökmüştü.

Kaynak: Xinhua
Girne'de batan gemiye ulaşıldı

20 kişinin arandığı Girne faciasında gemiye ulaşıldı
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku

Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! Bunu yapan memurlar yandı

Marmara'daki gemi faciasında çarpıcı detay! 11 dakikada battı

Marmara'daki gemi kazasında ortaya çıkan detay kahretti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köpek saldırısında yüzü kalıcı iz kalan çocuk için 1,2 milyon TL tazminat

O köpeğin sahibi için karar! İşte ödeyeceği tazminat miktarı

Rezidansın 14’üncü katından düşen genç kadın hayatını kaybetti

26 yaşındaki Nisa'nın 14. kattan düştüğü anlar kamerada
18 ilde dev operasyon! 246 milyonluk vurgunda 153 tutuklama

18 ilde dev operasyon! Artık vatandaşın canını yakamayacaklar
Rusya-Almanya hattında tansiyon zirvede! Medvedev'den saldırı çıkışı

Tansiyon zirvede! Savaşı başka ülkelere sıçratacak sözler
Belediyedeki rüşvete suçüstü! 200 bin avroluk pazarlık kamerada: Şuradaki arkadaşlar emniyetten

Belediyedeki rüşvete suçüstü! Rahatlığa bak: Şuradakiler polis
Amedspor yenilgisi sonrası olay iddia! Onana ve Salah İngiltere'ye mi gitti?

Ne yapıyorsunuz beyler? Tepkiler çığ gibi
Dursun Özbek konuşurken Deniz Gül'ün yaptığı tepki çekti: Başkanın yanında hoş değil

Daha ilk günden yaptığı olay oldu! Yorum Galatasaray taraftarında