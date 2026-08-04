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Surman'da Hapishaneden Toplu Firar Soruşturması

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Libya'nın Surman kentinde çıkan çatışmalar sırasında hapishaneden toplu mahkum firarı yaşandı. Adli Polis soruşturma başlattı, kaçanların yakalanması için koordinasyon sağlandı. Resmi makamlar dışındaki sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi istendi.

Libya'nın batısındaki Surman kentinde çıkan çatışmalar sırasında hapishaneden toplu firar eden mahkumlarla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Libya Adli Polis Teşkilatı, Surman kentinde çatışmalar sırasında gerçekleşen mahkumların toplu firarı olayına ilişkin açıklama yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, kaçan mahkumların yakalanması için tüm emniyet birimleriyle koordinasyon sağlandığı kaydedildi.

Konuya ilişkin resmi makamlar dışında yapılan sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

Başkent Trablus'un yaklaşık 70 kilometre batısındaki Surman kentinde sabahın erken saatlerinde silahlı gruplar arasında çatışma çıkmıştı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, Surman'daki hapishane çevresinde çatışmaların yaşandığı ve mahkumların kaçtığı görüntüler yer almıştı.

Libya Kızılayı Surman Şubesinden yapılan açıklamada, çatışmalar nedeniyle alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığı ve çatışan taraflara "acil durum ekiplerinin hareket özgürlüğü için güvenli insani koridorlar açmaları" çağrısı yapılmıştı.

Kaynak: AA
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