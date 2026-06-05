Haberler

Global Sumud Filosu'ndan Libya'da Alıkonulan Aktivistler İçin Çağrı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Global Sumud Filosu Türkiye, Libya'da alıkonulan Kara Konvoyu aktivistlerinin tıbbi gözetimden uzak bir hapishanede açlık grevinde olduğunu ve durumlarının kritik olduğunu açıkladı. Acil diplomatik müdahale çağrısı yapıldı.

(ANKARA) - Global Sumud Filosu Türkiye, Libya'da alıkonulan Kara Konvoyu aktivistlerinin durumunun kritik olduğunu açıkladı. Açıklamada, aktivistlerin tıbbi gözetimden uzak bir hapishanede açlık grevinde olduğu belirtilerek acil diplomatik müdahale çağrısı yapıldı.

Global Sumud Filosu Türkiye, Libya'da alıkonulan Kara Konvoyu aktivistlerine ilişkin açıklama yaptı. Global Sumud Filosu Hukuk Ekibi'nin görüşme ve incelemeleri sonucunda aktivistlerin durumunun kritik olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Libya'da hukuksuzca alıkonulduğu belirtilen aktivistlerin "kara site" olarak bilinen bir hapishanede tutulduğu ve tıbbi gözetimden uzak oldukları ifade edildi.

Aktivistlerin mutlak açlık grevinde olduğu belirtilen açıklamada, sağlık durumlarının hızla kötüye gittiği kaydedildi.

Global Sumud Filosu Türkiye açıklamasında, içeriden gelen mesajın "Medya ve diplomasi baskısını artırın" şeklinde olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Onları orada yalnız bırakmayacağız. Acil diplomatik müdahale şart" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
Trump: Hamaney ile görüşmekten onur duyarım

Trump'tan ezber bozan Hamaney çıkışı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler

Cinayetin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş

Babası tarafından öldürülen gençle ilgili kahreden detay
Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı

Milyonlarla sırra kadem bastı, bıraktığı notu gören şok oldu
ABD'de Epstein depremi büyüyor! Dosyalardan çıkan yeni isim şaşırttı

Deprem büyüyor! Dosyadan çıkan son isim ABD'yi sarsacak türden
Ankara kulisleri 'Muhittin Böcek tahliye olabilir' iddiası ile çalkalanıyor

Ankara kulisleri bu iddia ile çalkalanıyor
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı

Polisi görür görmez topukladı, sifon çalışmayınca yakalandı
Saba Tümer'den sanat camiasına Reha Muhtar sitemi: Onun sayesinde şöhret oldular ama hiçbiri yok

Reha Muhtar’a büyük vefasızlık! Ünlü sunucu tüm camiayı bombaladı
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>