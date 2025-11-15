Libya'da 71 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

TRABLUSGARP, 15 Kasım (Xinhua) -- Libya Ulusal Ordusu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bingazi'nin yaklaşık 250 deniz mili kuzeybatısında bulunan bir teknedeki 71 kaçak göçmeni kurtardı.

Al-Saa 24 haber sitesinin Sahil Güvenlik Komutanlığı'na dayandırdığı haberine göre cuma günü kurtarılan grupta 70 Bangladeşli ve bir Mısırlının bulunduğunu bildirdi. Kurtarılanlar, gerekli tıbbi ve insani yardımı aldıktan sonra, standart yasal prosedürleri tamamlamak üzere ilgili barınağa nakledildi.

Libya, Avrupa'ya ulaşmak için Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenler için uzun süredir önemli bir geçiş noktası konumunda. Ülkenin eski lider Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden bu yana süren kırılgan güvenlik ortamı nedeniyle son yıllarda düzensiz çıkışlar arttı. İnsan kaçakçılığı ağları da sıklıkla gemi kazalarıyla sonuçlanan tehlikeli deniz yolculukları düzenliyor.