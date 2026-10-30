Libya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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Libya'nın başkenti Trablus ile doğusundaki Bingazi kentinde, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Başkent Trablus'ta Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç ev sahipliğinde düzenlenen törene, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakan Yardımcısı Salim ez-Zadime, Sivil Hizmetler Bakanı Abdulmünim Said, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Suheyl ebu Şeyha, Teknik Eğitim Bakanı Yehlif Said es-Sifau, eski Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, eski Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya'da önceki dönemlerde görev yapan siyasiler, iş insanları ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törende konuşan Büyükelçi Begeç, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törene ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu söyledi.

Devletlerin ali menfaatleri, egemenlikleri ve bütünlükleri için bazı konuların merkezi öneme sahip olduğunu vurgulayan Begeç şunları kaydetti:

"Büyük devletler, büyük uluslar bu meselelere stratejik bir bakışla yaklaşırlar. Bu çerçevede 2019'da deniz yetki alanları muhtırasını imzalayan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletlere tescil ettiren Ulusal Birlik Hükümeti ve onaylayan Libya Temsilciler Meclisi Libya'nın bugünü ve geleceği için doğru ve meşru bir karar almışlardır. Libya'nın doğusu, batısı ve güneyi bu kararda hemfikirdir."

Büyükelçi Begeç, Libya halkının barış ve refahı için Türkiye'nin üzerine düşen vazifeyi yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.

Türkiye-Libya ilişkilerinde 2026'nın ayrı bir yeri olduğunu kaydeden Begeç, "Türkiye, Libya'nın bağımsızlığını tanıyan ilk devletlerdendir. Bu yıl diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yıl dönümüdür." ifadelerini kullandı.

Bingazi'de 2010'dan beri ilk kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Öte yandan, Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosluğu ev sahipliğinde ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi.

Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosu Hüseyin Hançer'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı'nı temsilen Meclis Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Komitesi Başkanı Yusuf Aguri onur konuğu olarak katıldı.

Bingazi Üniversitesi ve Bingazi Belediyesi yetkilileri, Bingazi'deki diplomatik temsilcilikler ve Libya'da iş yapan Türk şirketlerinin temsilcilerinin katıldığı resepsiyonda konuşan Başkonsolos Hançer, Cumhuriyet Bayramı'nı 2010 yılından sonra ilk kez Bingazi'de kutlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Libya'nın bütününü kucaklayan siyaseti doğrultusunda Bingazi Başkonsolosluğunun 2026 yılında yeniden faaliyete geçtiğini belirten Hançer, şunları kaydetti:

"Türkiye, Libya'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile siyasi birlik, kalıcı istikrar ve refaha kavuşması için ikili ve çok taraflı platformlarda güçlü destek sunmaktadır. Başkonsolosluk olarak görevimiz, yalnızca resmi ilişkileri yürütmek değildir. Aynı zamanda halklarımızı birbirine daha da yakınlaştırmak, ekonomik ve kültürel bağları güçlendirmektir."

Kaynak: AA