Libya Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Menfi: Bu Büyük Trajedi, Libya Askeri Teşkilatı ve Tüm Ulus İçin Ciddi Bir Kayıptır

Libya Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Muhamed el-Menfi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ankara'da düşen uçakta yer alan Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed El-Haddad başta olmak üzere çok sayıda üst askeri yetkilinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduklarını açıkladı.

Menfi'nin açıklaması şu şekilde:

"Büyük bir üzüntü ve kederle, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed El-Haddad, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral El-Fitouri Ghraibil, Askeri Üretim Otoritesi Başkanı Tuğgeneral Mahmud El-Katavi ve beraberindekilerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ankara kentinden resmi bir görevden sonra başkent Trablus'a dönerken içinde bulundukları uçağın düşmesi sonucu hayatlarını kaybettikleri haberini aldık.

Bu büyük trajedi, Libya askeri teşkilatı ve tüm ulus için ciddi bir kayıptır; zira Libya, hayatlarını ülkeye hizmete adamış, hassas koşullar altında sorumluluklarını en büyük dürüstlükle yerine getirmiş ve ülkenin çıkarlarını, güvenliğini ve istikrarını her şeyin üstünde tutarak görevlerini yüksek bir disiplin, bağlılık ve sadakat ruhuyla yerine getirmiş ulusal askeri liderlerini kaybetmiştir.

Şehitlerin ailelerine, yakınlarına ve silahlı kuvvetlerdeki meslektaşlarına en içten taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi iletirken, Libya uğruna yaptıkları katkı ve fedakarlıklarını son derece değerli buluyor ve hatıralarının milletin ve kurumlarının vicdanında yaşayacağını teyit ediyoruz. Yüce Rabbimiz'den onlara rahmet etmesini, cennette geniş bahçeler bahşetmesini ve ailelerine ve sevdiklerine sabır ve teselli vermesini niyaz ederiz."