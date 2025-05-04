Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Tedavisinin Ardından Ülkesine Döndü
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, yurt dışındaki tedavisinin ardından Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda resmi bir törenle karşılandı. Menfi, Nisan ayında geçirdiği rahatsızlık sonrası Almanya'da tedavi edilmişti.
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin yurt dışındaki tedavisinin ardından ülkeye döndüğü belirtildi.
Libya Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Menfi için Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi.
Menfi, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin yanı sıra çok sayıda Libyalı yetkili tarafından karşılandı.
Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'nin nisan ayı ortasında geçirdiği bir rahatsızlık üzerine tedavi için Almanya'ya gittiği duyurulmuştu. ???????
Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel