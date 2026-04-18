Haberler

Libya Başbakanı Dibeybe, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ikili ilişkileri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Antalya Diplomasi Forumu'nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. İki lider, Libya-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi ve bazı konuların çözüme kavuşturulmasının önemini vurguladı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Dibeybe'nin 5. Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere geldiği Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştüğü belirtildi.

Tarafların, Libya-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesinin ve çözüme kavuşturulması gereken bazı konuların hızlandırılmasının önemini vurguladığı ifade edildi.

Dibeybe ve Lavrov'un ayrıca ilişkilerin istikrarını destekleyen, açık ve dengeli temeller üzerinde gelişmesini sağlayan pratik yaklaşımlara öncelik verilmesi gerektiğini teyit ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

