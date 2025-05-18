Libya Başbakanı Dibeybe: Milislerden Kurtulma Umudu Var

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Trablus'taki olayların ardından yaptığı ilk konuşmada, başkentin milis gruplardan ilk kez kurtulma umudu olduğunu ve hukuk devleti hayalinin yakında gerçek olacağını söyledi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Hakomitna adlı platformun sosyal medya hesabından canlı olarak Libya halkına seslenen Dibeybe, son bir haftada Trablus'ta yaşanan olayların perde arkasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözlerinin yanlış anlaşılmaması için bu konuşmayı ertelediğini belirten Dibeybe, "Milisler devletten bile daha güçlü hale geldi ve hükümetimiz göreve başladığında bu gerçekle yüzleşti." ifadelerini kullandı.

Dibeybe, 13 Mayıs'ta hükümet güçlerinin, milis grubu olan İstikrarı Destekleme Birimi'ne (Gıneyve) yönelik operasyonun meskun mahalde olmasına rağmen hızlı bir şekilde başarıyla sonuçlandığını kaydetti.

Gıneyve kendisine karşı çıkan herkesi hapse veya mezarlığa gönderiyordu

"Gıneyve milis grubunu nüfusun yoğun olduğu bir bölgede bulunuyordu, ülkedeki altı bankayı kontrol ediyordu ve kendisine karşı çıkan herkesi hapse veya mezarlığa gönderiyordu." diyen Dibeybe, söz konusu milis grubun bulunduğu bölge Ebu Selim'de yaşayan Libyalılara her zamankinden daha fazla destek olacağı sözünü verdi.

Dibeybe, bir sonraki gün yaşanan olayların ise devlet otoritesini tesis etmeye yönelik alınan kararların uygulamasındaki acelecilik nedeniyle karşılıklı hatalarla sonuçlandığını söyledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), milis lider Usame Necim'in işlediği suçlar hakkındaki raporunu şaşkınlıkla öğrendiğini dile getiren Dibyebe, "14 yaşında bir kıza tecavüz eden birine nasıl güvenebiliriz? UCM'nin raporunu okuduktan sonra suçlu Usame Necim'in varlığını sürdürmesini kabul edemiyorum. Kendisini tanımıyorum ve daha önce hiç karşılaşmadım. Korku bariyeri yıkıldı, şantajcıları ve suçluları savunmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Dibeybe, ülkesine 4 yıldır her alanda büyük hizmetler yaptığını anlatarak, şunları söyledi:

"İlk kez bu milislerden kurtulma umudunuz olduğunu ve bir hukuk devleti hayalinin yakında gerçeğe dönüşeceğini söylüyorum. Milis mensuplarını devletin kurumlarına katılıp, haklarını hukuki yollarla elde etmeye davet ediyorum. Devletin yanında yer alan herkese kucak açacağız, şantaj ve yolsuzluk yapmaya devam eden herkesi terk edeceğiz"

İlk günden itibaren "savaşa hayır bayrağını" yükselttiğini söyleyen Dibeybe, "Başkent Trablus'un istikrarını istemeyenler çok iyi biliniyor. Ebu Selim harekatından yararlanarak darbe projesi düşünmeye başladılar.

Gerçek şu ki (Temsilciler Meclisi Başkanı) Akile Salih, (Devlet Yüksek Konseyi Üyesi) Halid el-Mişri sizin milislerin insafına kalmanızı istiyor." dedi.

Hükümet karşıtı gösterilere katılanlar paralı göstericilerdi

Trablus'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere de değinen Dibeybe, "Dün yaşanan gösteriler can sıkıcıydı ama katlandım çünkü biliyorum ki bu göstericilerin bir kısmı gerçek, bir kısmı da paralı." ifadelerini kullandı.

Dibeybe ayrıca uluslararası toplumun temsilcilerinden çok sayıda destek telefonu aldığını kaydetti.