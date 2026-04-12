Haberler

Libya Başbakanı, ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı ile "Libya'daki askeri kurumların birleştirilmesini" görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile Libya'daki askeri kurumların birleştirilmesi ve 'Flintlock 2026' tatbikatı çerçevesinde işbirliği konularını değerlendirdi. Dibeybe, Libya'nın birleşik bütçe onaylanması için Boulos'a teşekkür etti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile " Libya'daki askeri kurumların birleştirilmesini" görüştü.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada Boulos'un, Dibeybe'yi Libya'nın 13 yılın ardından birleşik bütçeye geçmesi dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi. Açıklamada, Dibeybe'nin de birleşik bütçenin onaylanması konusunda Libyalı taraflar arasında arabuluculuk yaptığı için Boulos'a, verdiği teknik destek için ise ABD Hazine Bakanlığı'na teşekkür ettiği kaydedildi.

Dibeybe ve Boulos'un askeri işbirliğini ve Libya'nın bu yıl ilk kez ev sahipliği yapacağı "Flintlock 2026" tatbikatı çerçevesinde Libya askeri kurumlarının birleştirilmesi çabalarını değerlendirdiği aktarıldı.

ABD Afrika Komutanlığının (AFRICOM) her yıl düzenlediği tatbikat olan "Flintlock 2026"nın nisan sonunda Libya'nın Sirte kentinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. 30 ülkeden katılımın olacağı tatbikat doğu ve batı Libya askeri güçleri arasında birliğin sağlanmasını da amaçlıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek

Trump'ın tehditlerine İran cephesinden gelen ilk yanıt çok sert

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

Konserde 'zılgıt' çeken hayranına sert çıkmıştı! Geri adım attı
Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme

Galatasaraylıları kızdıracak paylaşım
Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı

Adliyede akılalmaz olay! Adli emanetten çaldıklarıyla bakın ne yaptı
Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk’ın sözleri tartışma yarattı

Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk'tan çok konuşulacak yorum
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

Konserde 'zılgıt' çeken hayranına sert çıkmıştı! Geri adım attı
Emre Belözoğlu'ndan hakem Çağdaş Altay'a tepki: Bizi doğradı

3-1 önde olduğu maçı kazanamayınca o ismi topa tuttu

Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle gününü gün ediyor

Eski başbakandan "Yaşıyor bu hayatı" dedirten görüntüler