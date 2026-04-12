Libya Başbakanı, ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı ile "Libya'daki askeri kurumların birleştirilmesini" görüştü

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile " Libya'daki askeri kurumların birleştirilmesini" görüştü.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada Boulos'un, Dibeybe'yi Libya'nın 13 yılın ardından birleşik bütçeye geçmesi dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi. Açıklamada, Dibeybe'nin de birleşik bütçenin onaylanması konusunda Libyalı taraflar arasında arabuluculuk yaptığı için Boulos'a, verdiği teknik destek için ise ABD Hazine Bakanlığı'na teşekkür ettiği kaydedildi.

Dibeybe ve Boulos'un askeri işbirliğini ve Libya'nın bu yıl ilk kez ev sahipliği yapacağı "Flintlock 2026" tatbikatı çerçevesinde Libya askeri kurumlarının birleştirilmesi çabalarını değerlendirdiği aktarıldı.

ABD Afrika Komutanlığının (AFRICOM) her yıl düzenlediği tatbikat olan "Flintlock 2026"nın nisan sonunda Libya'nın Sirte kentinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. 30 ülkeden katılımın olacağı tatbikat doğu ve batı Libya askeri güçleri arasında birliğin sağlanmasını da amaçlıyor.