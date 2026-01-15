Haberler

Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili kapsamlı soruşturma devam ediyor

Güncelleme:
Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin başlatılan soruşturmada, uçuş verileri ve kokpit ses kayıtları Londra'ya gönderildi. TÜBİTAK, düşüş anına ait görüntüleri inceleyecek.

ANKARA'da Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin soruşturmada, teknoloji, istihbarat ve diplomatik kanalların da devreye alındığı kapsamlı bir inceleme sürdürülüyor.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan Falcon 50 tipi jet, geçen yıl 23 Aralık'ta Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düştü. Pilotun, hava kontrol merkezine genel elektrik arızası bildirimi yapıp, acil iniş talebinde bulunmasının ardından düşen uçakta Orgeneral Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Askeri Üretim Direktörü Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab, Genelkurmay Başkanı Medya Ofisi Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub ve 3 mürettebat hayatını kaybetti.

KARAKUTU LONDRA'YA GÖNDERİLDİ

Olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, uçağın düşme nedeninin belirlenmesine yönelik teknoloji, istihbarat ve diplomasi boyutlarını kapsayan kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Soruşturma kapsamında en kritik delil olarak değerlendirilen ve savcılık talimatıyla koruma altına alınan karakutu, uçuş verileri ile kokpit ses kayıtlarının çözümlemesi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gönderildi. Yürütülen incelemelerde yalnızca düşme anı değil, mürettebatın uçuş öncesi süreci de ayrıntılı şekilde ele alındı. Bu kapsamda, heyeti Ankara'ya getiren, aralarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşının da bulunduğu ve bir süre Ankara'da istihbari sorguya alınan mürettebatla ilgili yapılan araştırmalarda şu ana kadar herhangi bir terör örgütü veya dış istihbarat bağlantısına rastlanmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜLERİ TÜBİTAK İNCELEYECEK

Öte yandan, soruşturma dosyasında yer alan uçağın düşüş anına ait kamera kayıtları, teknik inceleme yapılmak üzere Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) gönderildi. Görüntüler üzerinde yapılacak detaylı analizlerle uçağın düşüş açısı ve hızı ile havada patlama ya da dış müdahaleye işaret eden herhangi bir bulgunun bulunup bulunmadığı araştırılacak. TÜBİTAK uzmanlarının görüntü iyileştirme ve dijital analiz yöntemleriyle hazırlayacağı teknik rapor dosyaya eklenecek. Ayrıca kule ile uçak arasındaki tüm telsiz görüşmeleri, pilotlardan oluşan teknik bilirkişi heyeti tarafından inceleme altına alındı. Teknik uzmanların, enkaz üzerindeki izler ile elektromanyetik verileri değerlendirerek 'Havada müdahale' ihtimalini de araştırdığı bildirildi.

Ayrıca Başsavcılık, Libya makamlarına müzekkere yazarak, uçağın kiralandığı şirket, kiralama süreci, geçmişe dönük periyodik bakım ve parça değişim kayıtları ile son teknik kontrolleri yapan kişilere ilişkin bilgilerin iletilmesini talep etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
