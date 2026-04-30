Libya Açıklarında Mahsur Kalan 17 Göçmen Hayatını Kaybetti

TRABLUS, 30 Nisan (Xinhua) -- Libya'nın doğu sahili açıklarında 8 gün denizde mahsur kalan bir göçmen teknesinde 17 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise kurtarıldı.

Libya Kızılayı'nın çarşamba günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, kurtarma operasyonunun Tobruk kentindeki deniz üssünden sevk edilen bir devriye gemisi tarafından gerçekleştirildiği, teknedekilerin zorlu koşullar altında hayatta kalmaya çalıştığı belirtildi.

Libya'nın doğusundaki deniz birimleri ve Sahil Güvenlik ile koordineli olarak yürütülen kurtarma operasyonunun 8 saatten fazla sürdüğü kaydedildi.

Avrupa'ya yakın bir konumda bulunan ve Akdeniz kıyısında uzun bir sahile sahip olan Libya, göçmenler için önemli bir geçiş merkezi olmaya devam ediyor. Hava koşullarının daha sakin olduğu ve kuzey kıyılarına ulaşma şansının arttığı mart ile eylül ayları arasındaki dönemde, yasadışı geçiş girişimlerinde artış gözlemleniyor.

