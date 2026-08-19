Emergency: 50 göçmen kurtarıldı, 7 ceset bulundu

TRABLUS, 19 Ağustos (Xinhua) -- İtalyan insani yardım kuruluşu Emergency, Libya kıyıları açıklarındaki uluslararası sularda 50 göçmeni kurtardıklarını, 7 kişinin de cansız bedenine ulaştıklarını duyurdu.

Açıklamada, Emergency tarafından işletilen bir insani yardım gemisinin pazartesi günü iki katlı bir ahşap teknedeki göçmenleri tespit ettiği ve kurtarma operasyonuyla hayatta kalanları gemiye taşıdığı belirtildi.

Göçmenlerin uyrukları ve olayın ayrıntıları hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı.

Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenler özellikle Libya'dan yola çıkıyor. Göçmenleri taşıyan teknelerin Libya açıklarında sık sık kaza yapması sonucu çok sayıda can kaybı ve kaybolma vakası yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua