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Liberya'da 3 ton 971 kilogram kokain ele geçirildi

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Liberya'nın başkenti Monrovia yakınlarındaki bir depoya düzenlenen operasyonda 3 ton 971 kilogram kokain bulundu. Operasyonda Kolombiya-İspanya çifte vatandaşı ve Sırbistan vatandaşı olmak üzere iki kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen miktar, ülkede tek seferde yakalanan en büyük uyuşturucu partilerinden biri olarak kaydedildi.

Liberya'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 3 ton 971 kilogram kokain ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada, başkent Monrovia'ya bağlı Paynesville kentindeki VOA bölgesinde bir depoya düzenlenen operasyonda, 3 ton 971 kilogram kokain bulunduğu belirtildi.

Operasyonda, üzerlerinde ateşli silah bulunan Kolombiya ve İspanya çifte vatandaşı Johann David Garces Grajales ile Sırbistan vatandaşı Srdan Seles'in gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "ele geçirilen kokainin Liberya'da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturuculardan biri" olduğu ifade edildi.

Yetkililer, uyuşturucunun ülkeye nasıl sokulduğunun ve deponun sahibinin kim olduğunun belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Adam Abu
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