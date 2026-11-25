Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İsrail'de muhalefet bloğunda yer alan Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un önümüzdeki haftanın sonuna kadar "Yahudi çoğunluğuna sahip" bir koalisyon hükümeti kurabileceğine inandığını söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajda Liberman, partisinin Yashar Partisi ile yürüttüğü koalisyon görüşmelerinde prensipte anlaşmaya vardıklarını belirterek, "Önümüzdeki hafta sonuna kadar Yahudi çoğunluğuna sahip bir hükümeti kurmak mümkün." dedi.

Azınlık hükümeti ihtimalinin ortadan kalktığını dile getiren Liberman, Binyamin Netanyahu koalisyonunda yer alan Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi milletvekillerinin dini liderlerinden koalisyona katılmak için onay aldığını ve sürecin "çok iyi" ilerlediğini söyledi.

Yashar Partisi'nin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile koalisyon müzakereleri yürütmesini eleştiren Liberman, "Netanyahu ile yapılan görüşmeler, ona meşruiyet kazandırmaktır. Netanyahu ile müzakere etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Kendisi 7 Ekim felaketinin ve bizi cüzzamlılar durumuna düşüren siyasi felaketin hesabını vermelidir." dedi.

Öte yandan Liberman geçici Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın dış istihbarat servisi Mossad, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve diğer kurumları muhalefet bloğundaki isimlerin telefonlarını dinletmek ve haklarında istihbarat toplamak için kullanmış olabileceğine şaşırmayacağını belirterek, "Bunlar raydan çıkmış insanlar." ifadelerini kullandı.

Liberman'dan Raam'ın koalisyona katılmasına üstü kapalı "yeşil ışık"

İsrail basını, Yahudi çoğunluğuna sahip bir hükümet vurgusuyla Liberman'ın İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Raam Partisi'nin de koalisyonda yer alabileceğine üstü kapalı "yeşil ışık" yaktığını yazdı.

İsrail Meclisine 48 milletvekili gönderen muhalefet bloğu, 7 sandalyeye sahip Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi ile anlaşsa dahi hükümeti kurmak için gereken 61 milletvekiline Arap partilerinin desteğini almaksızın ulaşamıyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste, muhalefet bloğunun kuracağı olası hükümete katılmayarak yalnızca dışarıdan destekleyeceğini vurgularken, 8 sandalyeli Birleşik Arap Listesi (Raam Partisi) koalisyona katılmaya "yeşil ışık" yakıyor.

İsrail'de yayın yapan Walla haber sitesi ise hükümet kurma görevini üstlenen Yashar Partisi lideri Eisenkot'un, Likud ve Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) partileriyle müzakereler olumsuz sonuçlansa bile İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin dışarıdan desteğiyle hükümeti kurduğunu açıklamayı planladığını aktarmıştı.

Kaynak: AA