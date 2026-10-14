Liaoning uçak gemisi liderliğindeki Çin görev grubu Batı Pasifik'te tatbikata çıktı

Liaoning uçak gemisi liderliğindeki Çin görev grubu Batı Pasifik'te tatbikata çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Donanması'nın Liaoning uçak gemisi liderliğindeki görev grubu, çarşamba günü tatbikat için Batı Pasifik'e yola çıktı. Donanma, tatbikatın yıllık rutin eğitim planı kapsamında olduğunu ve belirli bir ülke ya da hedefe yönelik olmadığını bildirdi.
BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın Liaoning uçak gemisi liderliğindeki görev grubu çarşamba günü tatbikat amacıyla Pasifik Okyanusu'nun batısına doğru yola çıktı.
Donanmadan yapılan açıklamada, yıllık rutin eğitim planı kapsamında gerçekleştirilecek tatbikatın, birliklerin savaşa hazırlık durumunu test edip geliştirmeyi ve görevleri yerine getirme kabiliyetini artırmayı amaçladığı belirtildi.
Donanma, tatbikatların uluslararası hukuk ve uygulamalara uygun olduğunu ve herhangi bir spesifik ülke ya da hedefe yönelik olmadığını bildirdi.