Haberler

Liaoning uçak gemisi liderliğindeki Çin görev grubu Batı Pasifik'te tatbikata çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Liaoning uçak gemisi liderliğindeki Çin görev grubu Batı Pasifik'te tatbikata çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Donanması'nın Liaoning uçak gemisi liderliğindeki görev grubu, çarşamba günü tatbikat için Batı Pasifik'e yola çıktı. Donanma, tatbikatın yıllık rutin eğitim planı kapsamında olduğunu ve belirli bir ülke ya da hedefe yönelik olmadığını bildirdi.

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın Liaoning uçak gemisi liderliğindeki görev grubu çarşamba günü tatbikat amacıyla Pasifik Okyanusu'nun batısına doğru yola çıktı.

Donanmadan yapılan açıklamada, yıllık rutin eğitim planı kapsamında gerçekleştirilecek tatbikatın, birliklerin savaşa hazırlık durumunu test edip geliştirmeyi ve görevleri yerine getirme kabiliyetini artırmayı amaçladığı belirtildi.

Donanma, tatbikatların uluslararası hukuk ve uygulamalara uygun olduğunu ve herhangi bir spesifik ülke ya da hedefe yönelik olmadığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Trump'ın yeni sözcüsü ilk gününde fena pot kırdı

Eşiyle Trump'ı karıştırdı, dünya o anları canlı izledi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alpay’ın hayali yarım kaldı! Son kez sahneye çıkmak istiyordu

Alpay’ın hayali yarım kaldı! Son isteğini gerçekleştiremedi
Danla Bilic son ameliyatını anlattı: Vücudumu açıp dolguyu kazıdılar

Dokuzuncu ameliyatını olmuştu: Vücudumu açıp dolguyu kazıdılar
İstanbul'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk şurup yüzünden öldü

İstanbul'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk şurup yüzünden öldü
İsrail'de gizemli cisim alarmı! Ordu teyakkuza geçti

Gökyüzündeki cisim orduyu teyakkuza geçirdi
Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi

Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
Koyun kılığına giren sanatçılar herkesi şaşırttı

Sokak ortasında şaşkına çeviren görüntü
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı

İmamoğlu aylık gelirini açıkladı! Bakın ne kadar kazanıyormuş