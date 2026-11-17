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BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong, başkent Beijing'de 5. Çin-Arap Ülkeleri Siyasi Partiler Diyaloğu'na katılan yabancı temsilcilerle bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Li pazartesi günkü görüşmede, Çin-Arap ilişkilerinin yeni dönemin başlangıcından bu yana tarihinin en iyi dönemine girdiğini belirtti. Li, Arap ülkeleriyle siyasi partiler ve yasama organları arasındaki etkileşimi artırmaya ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Arap topluluğunun inşasını ilerletmeye hazır olduklarını ekledi.

ÇKP 20. Merkez Komitesi beşinci genel oturumunun başarıyla gerçekleştirilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten yabancı temsilciler, ÇKP ile temas ve diyaloğu güçlendirmeye ve Arap-Çin ilişkilerinin gelişimini hızlandırmaya istekli olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua