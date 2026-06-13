Ankara'da LGS heyecanı / Haber eklendi

ANKARA'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrenciler, sınav heyecanını yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencileri için düzenlenen sınavın ilk oturumu yapıldı. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'nin önü de adaylar ve velilerle doldu. Adaylar, kimlik kontrolü yapılarak içeri alındı. Aileler, okul bahçesinin dışında heyecanla çocuklarını bekledi. Saat 09.00'a yaklaşırken, geç kalan öğrencilerin velileri ve görevliler arasında gerginlik yaşandı.

BESLENME PAKETİ DAĞITILDI

Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4 bin 244 okulda, 64 bin 697 salonda; yurt dışında 8 ülkede 11 merkezde gerçekleştirildi. İki oturum halinde yapılan sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başladı. Oturumlarda çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşurken adaylara 75 dakika süre verildi. İkinci oturum 40 soruluk sayısal alandan oluştu. Öğrencilere 80 dakika süre verildi. Özel gereksinimli öğrencilere 20 dakika ek süre verilirken, gerekli durumlarda okuyucu ve kodlayıcı desteği sağlandı. Sınav güvenliğini artırmak amacıyla binaların girişleri ve sınav evraklarının dağıtıldığı alanlara yapay zeka destekli kamera sistemleri kuruldu. Bazı sınav salonlarında da kamera sistemi kullanıldı. Bu yıl ilk kez sınav başvurusu sırasında talep eden öğrencilere oturumlar arasındaki molada beslenme paketi dağıtıldı. Öğrencilerin yüzde 91'inin bu uygulamadan faydalanacağı bildirildi.

SONUÇLAR 10 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak ve aynı gün 'Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu' yayımlanacak. Öğrencilerin tercih işlemlerini 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapabileceği aktarılırken, yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların 5 Ağustos'ta ilan edileceği bildirildi. Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları ve sonuçları da 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Haber: Nisa MİĞAL-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı