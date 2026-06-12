Yarın yapılacak LGS sınavı için nüfus müdürlükleri açık olacak

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yarın yapılacak sınav için nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, adayların ihtiyaç duyacağı belgeleri karşılamak amacıyla il ve ilçe nüfus müdürlükleri 07.30-12.30 saatleri arasında açık olacak.

Adaylara yönelik işlemler randevusuz gerçekleştirilecek.

Sınava girecek adayların TC kimlik kartlarını kaybetmeleri halinde nüfus müdürlüklerine başvuru esnasında sınava giriş belgelerini ibraz ederek müracaat etmeleri gerekiyor.