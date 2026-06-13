Şişli'de LGS için yanlış okula gelen kız öğrenciye veliler yardım etti

Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, Şişli Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu'nda yanlış okula gelen öğrenci okul okul gezdi. Sınavın başlamasına dakikalar kala gözyaşları içinde doğru okulu arayan öğrenci kapıdaki diğer velilerin de yardımıyla okulunu bulup sınava girdi. Öğrenciye yardım eden Rabia Bilgiç, "Kızımızı yetiştirdik. Yanlış okula gelmiş. Normalde yan yana üç okul olduğu için karıştırmış. Ama yetiştirdik. O da bizim bir evladımız" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav için öğrenciler Türkiye genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tuttu. LGS'nin ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Şişli Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler ve aileleri erken saatte okula geldiler. Adaylar okula kimlik kontrolleri yapılarak alındı. Öğrencilerin aileleri ise çocuklarını yol kenarında kaldırımda bekledi.

YANLIŞ OKULA GELDİ, OKUL OKUL GEZDİ

Sınav saati yaklaşırken okula gelen bir kız öğrenci, sınav giriş belgesini kontrol ettirdiğinde yanlış okula geldiğini fark etti. Büyük panik yaşayan öğrenci, hızla okul bahçesinden çıkarak hemen yan tarafta bulunan diğer okula koştu. Ancak o okulun da sınava gireceği yer olmadığı anlaşılınca öğrenci gözyaşlarına boğuldu. Sınava dakikalar kala ne yapacağını bilemeyen ve ağlayarak doğru okulu aramaya çalışan öğrencinin imdadına okul kapısında çocuklarını bekleyen diğer veliler yetişti. Çevredeki vatandaşlar ve veliler, ağlayan öğrenciyi sakinleştirmeye çalışarak sınav giriş belgesindeki doğru okulu kontrol etti. Zamanın kalmadığını gören bir veli, kız öğrenciyle birlikte sınava gireceği okula koştu. Kız öğrenci, kapıların kapanmasına saniyeler kala içeri girmeyi başararak sınava son anda yetişti.

'YANLIŞ OKULA GELMİŞ; YARDIMCI OLDUM, SINAVA YETİŞTİ'

Yanlış okula gelen öğrenciye yardım eden ve beraber okuluna giden Rabia Bilgiç, "Kızımızı yetiştirdik. Yanlış okula gelmiş. Normalde yan yana üç okul olduğu için karıştırmış. Ama yetiştirdik. Yardımcı oldum. Sonuçta o da bizim bir evladımız. Ben oğlumu sınava getirdim. Amacımız Yıldız Teknik Lisesi. İnşallah nasip olur" dedi.

ONLARIN ORADA ALDIĞI NOTLAR BİZİ DE ETKİLEYECEK

Kızını sınava getiren Şenol Akpınar, "Kızımı sınava getirdim. Hayatında ilerlemesi için bu iyi bir sınav olacak. İnşallah başarılı olur. Bütün öğrencilere, bütün ailelere başarılar diliyorum. Bizim işimiz de kolay değil. Onların orada aldığı notlar bizi de etkileyecek. İlerideki hayatları için. İnşallah başarılı olurlar" diye konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı