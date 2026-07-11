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Antalya'da LGS şampiyonu Eren Kocaöz cerrah olmayı hedefliyor

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Antalya'da LGS merkezi sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Eren Kocaöz, tıp fakültesinde okuyup cerrah olma hayalini kuruyor. Galatasaray Lisesi'ni hedefleyen Kocaöz, düzenli çalışmanın başarıyı getirdiğini söyledi.

Antalya'da Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Eren Kocaöz, tıp fakültesinde eğitim alıp cerrah olmayı hedefliyor.

Kumluca ilçesindeki özel bir okuldan mezun olan ve sınavda tam puan alan öğrenciler arasında yer alan Kocaöz, sonuçların açıklanmasının ardından büyük mutluluk yaşadı. Kocaöz, annesi Emine ve babası Özcan Kocaöz ile eğitim gördüğü okulu ziyaret ederek sevincini öğretmenleriyle paylaştı.

Eren Kocaöz, muhabirlere, başarıya ulaşmak için yıl boyunca derslerini dikkatle takip ettiğini ve öğretmenlerini iyi dinlediğini söyledi.

Sınav sürecinde eksik olduğu konuların üzerine giderek bol bol soru çözdüğünü belirten Kocaöz, "Evde düzenli olarak çalıştım. Hedefim Galatasaray Lisesi'ne gitmek, inşallah ilk tercihim de orası olacak. Doktor olmak istiyorum ve inşallah ileride çok iyi bir cerrah olacağım." dedi.

Öte yandan, Antalya'da LGS kapsamındaki merkezi sınavda 15 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
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