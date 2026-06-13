LGS sınavı için mesai yapan nüfus müdürlüklerinde 1697 öğrencinin kimlik kartı başvurusu alındı
İçişleri Bakanlığı, LGS sınavı için açık tutulan nüfus müdürlüklerinde 1697 öğrencinin T.C. kimlik kartı başvurusunun alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav dolayısıyla açık bulundurulan nüfus müdürlüklerinde 1697 öğrencinin T.C. kimlik kartı başvurusunun alındığını bildirdi.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bugün yapılan sınav için nüfus müdürlükleri hizmet verdi.
Adayların ihtiyaç duyacağı belgeleri karşılamak amacıyla il ve ilçe nüfus müdürlükleri 07.30-12.30 saatleri arasında mesai yaptı. Adaylara yönelik işlemler randevusuz gerçekleştirildi.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Liselere Geçiş Sistemi Sınavı için açık bulundurduğumuz nüfus müdürlüklerimizde öğrencimizin 1697 T.C. kimlik kartı başvurusunu alarak umutlarına ortak olduk." ifadelerine yer verildi.