Haberler

LGS sınavı için mesai yapan nüfus müdürlüklerinde 1697 öğrencinin kimlik kartı başvurusu alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, LGS sınavı için açık tutulan nüfus müdürlüklerinde 1697 öğrencinin T.C. kimlik kartı başvurusunun alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav dolayısıyla açık bulundurulan nüfus müdürlüklerinde 1697 öğrencinin T.C. kimlik kartı başvurusunun alındığını bildirdi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bugün yapılan sınav için nüfus müdürlükleri hizmet verdi.

Adayların ihtiyaç duyacağı belgeleri karşılamak amacıyla il ve ilçe nüfus müdürlükleri 07.30-12.30 saatleri arasında mesai yaptı. Adaylara yönelik işlemler randevusuz gerçekleştirildi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Liselere Geçiş Sistemi Sınavı için açık bulundurduğumuz nüfus müdürlüklerimizde öğrencimizin 1697 T.C. kimlik kartı başvurusunu alarak umutlarına ortak olduk." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
Ara tatiller kaldırıldı mı? İşte 2026-2027 eğitim öğretim takvimi

Ara tatil kaldırıldı mı? Karar netleşti, işte 2026-2027 eğitim takvimi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzurum'da acılı piknik: Köprüde barfiks çekerken dereye düşen genç hayatını kaybetti

Barfiks denemesi ölümle bitti
Akrabaların uzun namlulu silahlarla kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Korkunç olay! Akrabalar uzun namlulu silahlarla birbirini taradı
Yer: Konya! Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha

Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
Fırtına Deresi'nde kurtarma operasyonunda facia, hem kayıp genç hem de AFAD personeli yaşamını yitirdi

Acı üstüne acı: Kayıp genci arama çalışmasından kahreden haber
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek

Mansur Yavaş geri çekiliyor

Sanatçıların Kılıçdaroğlu'na şarkı yasağına Türkiye Sanatçılar Birliği'nden tepki

Yasak koyan sanatçılara TSB'den tepki: Yuh'lar rafa mı kalkacak?
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek