LGS'de Merkezi Sınav başvuruları 18-29 Mart arasında alınacak

Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki Merkezi Sınav'ın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Kılavuz'da; resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak Merkezi Sınav'la ilgili usul ve esaslara yer verildi.

BAŞVURULAR 1 NİSAN'A KADAR OKUL MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN ONAYLANACAK

LGS kapsamında 2 Haziran 2024'te uygulanacak Merkezi Sınav'ın başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını elektronik ortam üzerinden yapabilecek. Okul müdürlükleri başvuru işlemleri ile ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan Kılavuz'da bulunan formu doldurarak yapacak. Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecekler.

SINAVDA FOTOĞRAFLI ONAYLI GİRİŞ BELGESİ VE KİMLİK İSTENECEK

Kılavuz'a göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024'ten itibaren elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklar.

1. OTURUMDA 50, 2. OTURUMDA 40 SORU

Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

SONUÇLAR 28 HAZİRAN'DA İLAN EDİLECEK

Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.