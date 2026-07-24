LGS Birincisi Hivda Tanyeri’nin Hedefi Kabataş Erkek Lisesi

Muş'ta Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Hivda Tanyeri, lise eğitimini İstanbul'daki karma eğitim veren Kabataş Erkek Lisesinde sürdürmek istiyor.

Vali Adil Yazar Ortaokulundan mezun olan Tanyeri, LGS'deki başarısının ardından tercih döneminde hayalini kurduğu okulu ilk sıraya yazdı.

Başarısıyla ailesini ve öğretmenlerini gururlandıran Tanyeri, yeni eğitim hayatında İstanbul'da köklü bir geçmişe sahip olan Kabataş Erkek Lisesinde öğrenim görmeyi hedefliyor.

Tanyeri, AA muhabirine, Türkiye birincileri arasında yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Tanyeri, şunları kaydetti:

"Çok çalıştım ve bunun karşılığını aldığımı görmek benim için büyük bir mutluluk. Tercihimi Kabataş Erkek Lisesinden yana kullandım. Bundan sonraki en büyük hedefim ise yurt dışında iyi bir pilotaj eğitimi alarak pilot olmak. Bunun için de aynı azimle çalışmaya devam edeceğim. Öğretmenlerim her konuda bana destek verdiler. Arkadaşlarımın başarımda büyük payları var, güzel dostluklar edindim. Birbirimizi motive ederek daha verimli çalıştık. Ailem de her zaman yanımdaydı, onlar olmasaydı bugün bu başarıya ulaşabilir miydim bilmiyorum. Bana hem maddi hem de manevi anlamda destek oldular."

Baba İbrahim Tanyeri ise "Emeklerinin karşılığını almış olması da bizim için ayrı bir mutluluk. Özellikle öğretmenlerine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kızımıza düzenli ve planlı çalışmayı, aynı zamanda kitap okuma alışkanlığını kazandırdılar." dedi.

Kaynak: AA