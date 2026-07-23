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LGS Türkiye birincisi Eren Kocaöz'den İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekdemir'e ziyaret

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LGS 2026'da 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Eren Kocaöz, ailesi ve okul yöneticileriyle Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir'i ziyaret etti. Müdür, başarının ilçe için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) 2026 kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer alan Özel Müjgan Çetin Ortaokulu öğrencisi Eren Kocaöz, Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir'i ziyaret etti.

Kocaöz, ziyarete ailesi, Özel Müjgan Çetin Okulları Kurucusu Müjgan Çetin, okul yöneticileri ve rehber öğretmenleriyle birlikte katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, ziyarette yaptığı konuşmada, Kocaöz'ün elde ettiği başarının ilçe için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Lgs'de her yıl Kumluca'dan başarılı öğrencilerin çıkmasının eğitim camiasını gururlandırdığını belirten Tekdemir, şunları kaydetti:

"500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan evladımız Eren Kocaöz'ün bu tarihi başarısı, göğsümüzü kabartmış ve tüm Kumluca'mıza büyük bir gurur yaşatmıştır. Disiplinli çalışmanın, fedakar öğretmenlerimizin, doğru rehberliğin ve aile desteğinin en güzel meyvesi olan bu başarıda emeği geçen okul idarecilerini, öğretmenlerini ve değerli ailesini yürekten kutluyor, öğrencimize bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diliyorum."

Ziyarette, LGS'de elde edilen başarının ilçede eğitim alanındaki motivasyona katkı sağladığı vurgulanırken, Kocaöz'e eğitim hayatında başarı dilekleri iletildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
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