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MEB LGS İkinci Nakil Sonuçları Açıklandı

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MEB, LGS kapsamındaki ikinci nakil sonuçlarını duyurdu. Yerleşemeyenler için 17-26 Ağustos'ta komisyon başvuruları alınacak, süreç 28 Ağustos'ta tamamlanacak. Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül'de yapılacak.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık tarafından 10 Ağustos'ta açıklanan birinci nakil sonuçlarının ardından ikinci nakil sonuçları da erişime açıldı. İkinci nakil sonuçlarının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca başvuru alınacak. Yerleştirme süreci 28 Ağustos'ta tamamlanacak. Yerleştirme sürecinden sonra yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında okullar ve kurumlar tarafından alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları, 4 Eylül'de açıklanacak. Öğrenciler sonuçlara 'sonuc.meb.gov.tr' adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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