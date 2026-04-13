Haberler

Lgs Kapsamındaki Merkezi Sınavın Başvuru Süresi Uzatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınav için başvuru süresini 15 Nisan'a kadar uzattı. Geç kalmış öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için bu karar alındı.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru süresi, 15 Nisan Çarşamba gününe kadar uzatıldı.

LGS kapsamında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"a yönelik başvurular, 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri arasında alınmıştı. 10 Nisan Cuma günü saat 23.59 itibarıyla sona eren öğrenci başvurularının, okul müdürlükleri tarafından onaylanması sürecinin ise bugün saat 23.59'a kadar devam edeceği duyurulmuştu.

Çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına başvuru süresinin uzatılmasına karar verildi.

Bu doğrultuda öğrenci başvuru süresi 15 Nisan Çarşamba günü saat 23.59'a kadar, okul müdürlükleri tarafından yapılacak başvuru onayları ise 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav için başvurular, 15 Nisan saat 23.59'a kadar "e-Okul" üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

