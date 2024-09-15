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LGBT Propagandasına Karşı Büyük Aile Buluşması Gerçekleştirildi

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Büyük Aile Platformu tarafından düzenlenen 'Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş', Fatih'teki Saraçhane Anıt Parkı'nda başladı. Yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği etkinlikte ailelere yönelik koruma çağrısı yapıldı.

Büyük Aile Platformunca "Dursun Bu Hayasızca Akın" sloganıyla LGBT propagandası ve dayatmasına karşı düzenlenen "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş", Fatih'teki Saraçhane Anıt Parkı'nda başladı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları üyeleri ve temsilcileri, aileler ile vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla parkta toplandı.

Yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği etkinlik için bir araya gelen kalabalık, "Dursun bu Hayasızca Akın", "Aileyi korumak milli güvenlik meselesidir", "Sosyokültürel teröre dur de", "Ailemize anayasal koruma istiyoruz", "Aileye savaş açanlara geçit verme", "Aile hedefte başını çevirme", "Çocuklar için sesini yükselt" yazılı dövizler taşırken, LGBT dayatmasına karşı sloganlar attı.

Kentte aralıklarla etkili olan sağanağa rağmen alanda büyük bir kalabalığın toplandığı görüldü.

Alanda oluşturulan ekranda, uzmanların cinsiyetsizleştirmeye yönelik konuşmalarının yer aldığı video gösterimi yapılıyor.

Akademisyen, sanatçı, sporcu ve yazarların selamlama konuşmalarını yapmalarının ardından katılımcılar, Saraçhane'den Beyazıt Meydanı'na doğru Büyük Aile Yürüyüşü'nü gerçekleştirecek.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel

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