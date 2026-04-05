Leyleklerin 'yuva' kararsızlığı

ANTALYA'nın Serik ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'ndeki caminin kubbesindeki leylek yuvasının, geçen yıl yavruların düşmesi ve fırtınada bozulması nedeniyle kaldırılması, 'köyde leylek istenmiyor' yorumlarına neden oldu. Kubbenin yakınına aynı yükseklikte dikilen direğin üzerine hazırlanan yuvayı göçten dönen leyleğin kullanmayıp, kubbedeki eski yuvasının olduğu yere gitmesi üzerine caminin hemen yanındaki elektrik direğine yeni bir yuva yapıldı. Caminin hemen yanında biri çift, toplam 3 leylek için 2 yeni yuva yapıldı.

Serik ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde, bir leyleğin uzun yıllardır köy camisinin kubbesi üzerinde ilkbahar ve yaz dönemini geçirdiği yuvası, geçen yıl yavruların düşmesi ve fırtınada bozulması nedeniyle köy muhtarı ve imam tarafından kaldırıldı. Antalya Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKM) Bölge Müdürlüğü, Diyanet ve ilgili kurumlara yapılan çağrılar sonrasında DKMP uzmanları ve İlçe Müftülüğü ekiplerince köyde inceleme yapıldı. Antalya'da şubat ayındaki şiddetli fırtınada kubbedeki yuvanın bozulduğu, sonrasında konunun muhtarlık heyeti ve cami imamı tarafından değerlendirilip, uzmanlardan da bilgi alınarak kubbenin yakınına aynı yükseklikte yeni bir direk dikilerek üzerine platform kurulduğu kaydedildi. Ancak göçten dönen leyleğin bu yuvayı kullanmayıp, kubbedeki eski yuvasının olduğu yere gitmesi üzerine caminin hemen yanındaki elektrik direğinin üzerine yeni bir yuva yapıldı. Bu süreçte erkek leyleğin eşi ve geçen yılki yavrularından biri olduğu değerlendirilen leylek köye geldi. Biri çift, diğeri eş arayan genç bir birey olarak köydeki leylek sayısı 3'e yükseldi.

'Yaren Leylek'in hikayesiyle tanınan, kuş gözlem etkinliği için Antalya'ya gelen Alper Tüydeş, Dikmen köyü camisindeki leylek yuvasının bilerek bozulduğunu belirterek, "Yuvanın sahibi leylek gelmişken hem de. İmam ve köy muhtarı yuvayı istememiş. Leylek için de yuvanın uzağında bir yere bir direk dikip, güya leyleği buraya yönlendirmişler ama nafile elbette. Camiye gelecek kuşlar için yuva yapan bir ecdadın torunları, 'çatıyı bozar' düşüncesiyle göçten gelmiş hayvanın gözü önünde yuvayı bozmuş" diyerek, yuvanın eski yerine taşınmasını istedi.

'BAKALIM SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK'

Leyleklerin, imam ve muhtar tarafından yapılan yeni yuva yerine cami kubbesinde beklemeye devam ettiklerini dile getiren Alper Tüydeş, "Leyleklerin alternatif olarak bir elektrik direğinin üstüne malzeme taşıdıklarını görünce AEDAŞ, bir günde yeni platform hazırlayıp elektrik direğindeki kabloları leyleklere zarar vermeyecek hale getirip yerleştirdi. Leyleklere zaman kaybettirmemek için yuvaya çalı çırpı koymayı da ihmal etmediler. Leylekler cami kubbesinde yuvaları bozulan yerde vakit geçiriyor. Bunun yanında muhtarlığın koyduğu alternatif yuvadan malzemeleri alıp kendi seçtikleri elektrik direğine taşıdıklarını biliyoruz. Bakalım süreç nasıl işleyecek" dedi.

YUVA FIRTINADA BOZULMUŞ

Mahalle muhtarı Erdoğan Sarı ile Dikmen Camii imamı Enes Karaca ise iddialara yanıt verdi. Leylek çiftinin yaklaşık 7 yıldır kubbeye yuva yaptığını belirten Muhtar Sarı, geçen yıl yavruların kubbeden düşerek hayatını kaybettiğini, yuva kalıntılarının yağmur giderlerini tıkadığını ve fırtınada yuvanın bozulduğunu kaydetti. Bu durumun ardından önlem alma gereği duyduklarını söyleyen Sarı, uzman görüşleri doğrultusunda leyleklerin köyü terk etmemesi için camiye yaklaşık 15-20 metre mesafede yeni bir direk diktiklerini, üzerine dağılan dalları toplayıp daha güvenli bir yuva yaptıklarını dile getirdi. DKMP ekiplerinin de yuvayı incelediğini kaydeden Sarı, herhangi bir olumsuzluk görülmediğini, amaçlarının leylek ailesine yardım etmek olduğunu dile getirdi.

3 METRE ÇAPINDA YENİ YUVA

İki yıldır camide görev yaptığını ve leylek ailesinin kubbedeki yuvada yaşadığını belirten İmam Enes Karaca ise geçen sene yavruların kubbedeki yuvadan düştüğünü, geçen ay yaşanan fırtınada leylek yuvasının bozulduğunu dile getirdi. İmam Karaca, "Cemaat, muhtar ve azalarla birlikte bu konuyu değerlendirdik, 'leylek gelmeden önce ona daha geniş güzel bir yuva yapalım' diye konuştuk. Sonra muhtar ve azaları leylek için 3 metre çapında bir yuva platformu oluşturdu. Bilirkişilere danışmışlar, aynı yükseklikte 15 metre yakınına yapıldı. Sonra fırtınadan dağılmış olan yuvasını da oradaki yuvaya koyduk. Ondan sonra leyleğimiz geldi" dedi.

'KÖYÜMÜZÜ TERK ETMEDİLER'

Sanal medyada 'leyleği istemiyorlar' şeklindeki paylaşımlarda konunun bambaşka yere gittiğini kaydeden Karaca, "Oysa leyleği köyümüzde istemeseydik, neden yeni bir yuva yapmaya kendimizi yoralım? Burada iyi niyetle yapılmış bir şey var. Geçen sene bir leylek ailesi vardı. Şu an iki leylek ailemiz var. Hatta yeni yuvamıza kondular. Genç bir leylek var, o da sanırım eş arıyor. O da diğer yuvaya konuyor. Şu an yuvasını yapma sürecinde. Gün içinde avlanıyorlar. Akşama doğru köyümüzün içindeler. Bunu köyümüzdeki herkes zaten görüyor. Köyümüzü terk etmediler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı