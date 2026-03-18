Baharın müjdecisi leylekler Tunceli'deki köylerde bulunan yuvalarına dönmeye başladı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde her bahar yolu gözlenen leylekler, köylerdeki elektrik direkleri ve ev çatılarına yaptıkları yuvalarına döndü.

Kentte çetin geçen kışın ardından bazı bölgelerde hava sıcaklığı artmaya başladı.

Mazgirt'te de karların erimesiyle araziler çiçeklerle renklendi ve baharın müjdecisi leylekler yuvalarına geldi.

Özellikle Uzunçayır Baraj Gölü kıyısındaki köyleri mesken tutan leylekler, evlerin çatılarına ve elektrik direklerine kurdukları yuvalarda yaşamlarını sürdürüyor.

Kar nedeniyle bozulan yuvalarını ağaç dallarıyla onaran leylekler, günün belirli saatlerinde sulak alanlarda ve tarlalarda yiyecek arıyor.

Sonbahara kadar köylerde konaklayacak olan leylekler, kışın gelmesiyle yeniden sıcak iklime sahip bölgelere doğru göç edecek.