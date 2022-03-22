KARACABEY, BURSA (İHA) - Leylek yuvalarında bahar temizliği

BURSA Karacabey Belediyesi, Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç'ta geleneksel yuva temizliğini 5. yılda da gerçekleştirdi. Leylek Köyündeki tüm yuvaları kapsayan temizlikte, insanların çevreye attığı yabancı materyalleri yuva malzemesi olarak kullanan leyleklerin yuvalarındaki yavrulara zarar vermemesi için tüm materyaller tek tek toplandı. Bu yılki etkinliğe, Bursa Çakır Okulları öğrencileri ile STK'lar da katılarak gözlemlerde bulundu.

Karacabey Belediyesi ekipleri tarafından tüm yuvalara sırasıyla çıkılarak yapılan temizlikte, leylekler tarafından yuvaya taşınmış olan yabancı materyaller tek tek toplandı. Temizlik sırasında, UEDAŞ ekipleri de mahalledeki elektrikleri kontrollü olarak keserek çalışmaya katkı sağladı. Bu yılki temizlik çalışmalarına, Bursa Çakır Okulları öğrenci ve öğretmenleri ile STK'lar da katıldı. Çalışmalara katılan Belediye Başkanı Ali Özkan da ekiplerden çalışma hakkında bilgi alırken, temizlik etkinliğine katılan okul öğrencileri ve STK temsilcileri ile de görüştü. Özkan, "Karacabey Belediyesi olarak, 5 yıldan beri leylek yuvalarını her bahar temizliyoruz. Leylekler, çevreden topladıkları çeşitli atıkları maalesef yuvalarına getiriyor. ve bu atıklar, zaman zaman leyleklerin vücuduna dolanarak ölmelerine bile sebep olabiliyor. Bugün eğitimcilerimiz ve öğrencilerimiz de Bursa'dan geldiler, burada bir farkındalık çalışması için bulunuyorlar. Bu atıklara karşı, bu yörede yaşayan vatandaşların daha dikkatli, daha hassas olup, bunları gelişi güzel atmaması üzerine farkındalık oluşturacaklar. Bizim kültürümüzde de doğaya hassasiyet var. Osmanlı döneminden beri Gurabahane-i Laklakan yani göç esnasında yaralanan leyleklerin tedavisine mahsus bir bakımevi bulunuyor. Ecdadımızın bu konudaki hassasiyeti de ortada. Biz de bu kültürümüzü geliştirerek, modern bir şekilde gelecek nesillere aktarma kararlılığındayız. Bu yaptığımız çalışmalara gençlerimizin, öğrencilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın sahip çıkması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. İyilikler böyle dalga dalga yayılacak inşallah. Bütün gençlerimizde doğa bilinci ve hayvan sevgisi oluşacak. Daha temiz, daha güzel, daha yeşil bir Türkiye'de yaşamak umuduyla" dedi.

Başkan Ali Özkan ayrıca ünü dünyaya yayılan dostluk hikayesinin baş aktörü Yaren Leylek'in şöhretini de sadece tanıtım ile değil, bilime ve çevreye de katkı sağlayacak şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Çakır Okullarından gelerek etkinliğe katılan öğrencilerden Elif Zeynep Ulusavaş ise, "Biz okulumuzda WWF Kulübü açtık. Kulüp kapsamında, özellikle Karacabey'de bulunan leyleklerle ilgili bir proje yapmaya karar verdik. Misina ve ipler gibi insanların bıraktığı atıkların leylekleri olumsuz etkilediği ve bazı durumlarda özellikle yavru leyleklerin ölümle yüz yüze geldiğini gözlemledik. Bundan dolayı 'biz ne yapabiliriz' diye düşündük. Bunun için de leylek yuvalarının olduğu köylere gelip, insanları bilinçlendirmeye karar verdik. Bu sayede farkındalık oluşturarak insanların bu konuda daha duyarlı olmalarını hedefliyor" dedi.

Öte yandan, Karacabey Belediyesi'nin yıllardır yaptığı bu çalışma son zamanlarda farklı şehirlerde de model olarak kullanılıyor.