Leylek Narin, Elazığ'ın Maskotu Oldu

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Karakaya Baraj Gölü yakınındaki yüksek gerilim hattına yuva yapan leylek "Narin" yörenin maskotu oldu.

Kuşsarayı köyüne yaklaşık 20 yıl önce gelen leylek, yüksek gerilim hattının üzerine yuva yaptı.

Her yıl mayıs ayında köye gelerek yuvasını yeni çalı ve çırpılar ekleyerek onarıp, büyüten leyleğe yöre sakinleri "Narin" ismini verdi.

Kayısı bahçeleri arasındaki yuvasında doğan yavrularına uçmayı öğrettikten sonra sonbaharda göç yoluna katılan leylek, Karakaya Baraj Gölü'nün adeta simgesi oldu.

Leylek yuvası, büyüklüğü dolayısıyla baraj gölü kıyısından geçen sürücülerin de ilgisini çekiyor.

Sürücüler ve bu güzergahta seyahat eden yolcular ilgilerini çeken leylek Narin'i ve yuvasını fotoğraflıyor.

Leylek Narin'in yıllar içinde emekle yaptığı Karakaya Baraj Gölü manzaralı yuvası, büyüklüğüyle onlarca serçeye de barınma imkanı sunuyor.

"Artık bizim köylü sayılır"

Yöre sakini Muhammed Atabey, AA muhabirine, leylek "Narin"in her yıl ilkbaharda yüksek gerilim hattının tepesindeki yuvasına geldiğini, kuluçkaya yattığını söyledi.

Leyleğin yuvasının evlerinin bulunduğu alandan rahatlıkla görülebildiğini, bu nedenle sürekli gözlemleyebildiklerini ifade eden Atabey, leyleğin kendilerine yaklaşık 20 yıldır komşu olduğunu belirtti.

Atabey, "Her sene geldiğinde kuluçkaya yatmadan önce bahçelerden çalı çırpı götürüp yuvasını onarır. İlkbaharda gelir, sonbaharla birlikte tekrar göç eder. Arada uçar gelir bahçeye. Bu çevreden besleniyor. Kuşsarayı köyü mevkisine yuva kuran tek leylek. Artık bizim köylü sayılır. Bizler için güzel bir durum." dedi.

Leyleğin yuvasının bölgeden geçen kara yolundan rahatlıkla görülebildiğini anlatan Atabey, kayısı bahçelerinin arasında baraj manzaralı güzel bir konumda yer alan yuvayı araçlarıyla yoldan geçenlerin zaman zaman durarak fotoğrafladığını belirtti.