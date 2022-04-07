"Leylek apartmanı" sakinleri yuvalarına kavuştu

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçiren leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan zorlu bir yolculuktan sonra kuluçka dönemini geçirecekleri Kızılcahamam ilçesine geldi. Bir işadamı tarafından leyleklerin yuva yapması için özel olarak yaptırılan "leylek apartmanı" olarak bilinen bölgeye bu sene yaklaşık 20 leylek yuva yaptı.