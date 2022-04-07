"Leylek apartmanı" sakinleri yuvalarına kavuştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Leylek apartmanı" sakinleri yuvalarına kavuştu

AA - Bayram Akkaya - Güncel
 - Güncelleme:

Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçiren leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan zorlu bir yolculuktan sonra kuluçka dönemini geçirecekleri Kızılcahamam ilçesine geldi.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçiren leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan zorlu bir yolculuktan sonra kuluçka dönemini geçirecekleri Kızılcahamam ilçesine geldi. Bir işadamı tarafından leyleklerin yuva yapması için özel olarak yaptırılan "leylek apartmanı" olarak bilinen bölgeye bu sene yaklaşık 20 leylek yuva yaptı.

Leylek apartmanı sakinleri yuvalarına kavuştu

Leylek apartmanı sakinleri yuvalarına kavuştu

Leylek apartmanı sakinleri yuvalarına kavuştu

AA / Bayram Akkaya - Güncel

Kuzey Afrika, Kızılcahamam, Orta Doğu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title