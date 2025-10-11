"Küçük Hüsamettin", "Cevat Kelle" ve "Bestami" gibi tiplemelerin de yer aldığı 20 yılı aşkın ekranlarda kalan "Olacak O Kadar" programıyla tanınan Levent Kırca'nın vefatının üzerinden 10 yıl geçti.

Zeki Levent Kırca, öğretmen Bahriye ile ressam Mehmet Kırca'nın ikinci çocuğu olarak 28 Eylül 1950'de Samsun'da dünyaya geldi.

Çocukluk yıllarında annesiyle Ankara'ya yerleşen Kırca, tiyatroyla lise yıllarında tanıştı. İlk kez 1965'te Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkan sanatçı, Ankara Birlik Tiyatrosu ve Halk Oyuncularında çalıştı.

Levent Kırca, Ankara'da 10 yıl süren tiyatro çalışmalarının ardından İstanbul'a yerleşti. Televizyona 1970'te atılan usta isim, önce TRT'ye, daha sonra özel kanallara programlar hazırladı, pek çok televizyon dizisinde yapımcılık yaptı.

Canlandırdığı tiplemelerle uzun süre kendinden söz ettirdi

TRT'de yazar ve yönetmen olarak çalışan Nur Diner ile 1975'te evlenen sanatçı, 1985'te boşandı. Sanatçının Diner ile evliliğinden, Oğulcan ve Özdeş adını verdiği iki oğlu oldu.

"Nasreddin Hoca", "Oyun Treni", "Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?", "Bu Oyun Nasıl Oynanmalı?", "Sağlık Olsun", "Ne Olur Ne Olmaz?" adlı televizyon dizilerinin yapımcılığını üstlenen Kırca, 1978'de "Taşı Toprağı Altın Şehir" adlı filmle sinemaya adım attı.

Levent Kırca, "Ne Olacak Şimdi?", "Mavi Muammer", "Ölürsün Gülmekten", "Son", "Şeytan Bunun Neresinde", "Kendini Bırak Gitsin" ve "Ağa Kızı" adlı filmlerde oynadı.

İkinci evliliğini 1985'te oyuncu Oya Başar ile yapan Kırca'nın, Umut ve Ayşe adını verdiği 2 çocuğu daha dünyaya geldi.

Usta sanatçı, "Hodri Meydan Topluluğu" adlı tiyatro grubunu kurdu. Oya Başar ile "Güzel ve Çirkin" ile "Sefiller" adlı oyunları sahneleyen sanatçı, 1986'da TRT'de başlayıp 2010'a kadar farklı kanallarda 24 yıl süren "Olacak O Kadar" adlı televizyon programını hazırladı.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu komedi ve hiciv programı "Olacak O Kadar"la gündemdeki konuları ve kişileri ekrana taşıyan Kırca, programda kılıktan kılığa girerek, canlandırdığı tiplemelerle uzun süre kendinden söz ettirdi.

"Son" adlı filmle yönetmenliğe adım attı

Kırca, "Son" adlı sinema filmiyle ilk kez yönetmen koltuğuna otururken, senaryosunu Yaşar Arak ve Müfit Can Saçıntı'nın kaleme aldığı "Şeytan Bunun Neresinde" adlı filmi de yönetti.

Canlandırdığı tiplemelere görsel olarak da benzerlik oluşturmaya özen gösteren sanatçı, Mehmet Ali Birand'ın programına katıldığında şunları anlatmıştı:

"Televizyonculuk bir şov dünyası. Hele bizimki mizah alemi. Orada bir ceket değiştiriyorsun, bir pantolon uyduruyorsun, bir aksesuar alıyorsun ama sonra o da yetmiyor. Bu sefer burnumu uzatayım, kulağımı çekeyim, gözümü oyayım diyorsun. Bir de ben baktım ki makyaj yapabiliyorum. Resme yeteneğim vardı. Babam rahmetli ressamdı, herhalde ondan bana geçmiş. Makyaj yapmaya başladık. Giderek iyi olmaya başlayınca, bu hale geldi. Kaldı ki ilk yapmaya başladığım dönemlerde doğru düzgün malzemeler de yoktu."

Aydınlık gazetesi yazarlığı ve Vatan Partisinin Merkez Yürütme Kurulu üyeliğini yapan sanatçıya, 1998'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı ünvanı verildi. Fakat bu ünvanı 2015'te geri alındı.

Saint Petersburg Balmumu Heykelleri Müzesi'nde heykeli bulunan Kırca, 2011'de "Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas" isimli komedi dizisine başladı. İyi reyting alamayan yapım, yalnızca 4 bölüm yayımlandı.

Kırca, bir süre Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde de öğretim üyeliği yaptı.

Yakalandığı karaciğer kanseri nedeniyle uzun süre tedavi gören Kırca, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 12 Ekim 2015'te vefat etti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.