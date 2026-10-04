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Letonya seçimlerini Başbakan Kulbergs'in AS partisi kazandı, 42 milletvekili çıkardı

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Letonya'da dün yapılan genel seçimleri Başbakan Andris Kulbergs liderliğindeki Birleşik Liste (AS) yüzde 35,29 oyla kazandı. AS, 100 sandalyeli parlamentoda 42 milletvekiliyle temsil edilecek ve bu sonuçla Saeima tarihinde tek bir oluşumun en yüksek milletvekili sayısına ulaştı.

Baltık ülkesi Letonya'da dün yapılan genel seçimleri, Başbakan Andris Kulbergs liderliğindeki Birleşik Liste (AS) kazandı.

Letonya Merkez Seçim Komisyonunun internet sitesindeki verilere göre, dün yapılan genel seçimlerde kullanılan oyların yüzde 99,9'u sayıldı.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, 6 siyasi oluşum yüzde 5'lik seçim barajını aşarak parlamentoya girmeye hak kazandı.

Sayılan oyların yüzde 35,29'unu alan Başbakan Kulbergs liderliğindeki AS ilk sırada yer alarak 100 sandalyeli parlamentoda 42 milletvekiliyle temsil edilecek. AS, bu sonuçla Letonya Parlamentosu (Saeima) tarihinde tek bir siyasi oluşumun kazandığı en yüksek milletvekili sayısına ulaştı.

Ainars Slesers'in başbakan adayı olduğu Önce Letonya Partisi (LPV) yüzde 13,09, Egemen Güç ve Genç Letonyalılar Birliği (SV/AJ) yüzde 11,72 oy aldı.

Ulusal İttifak (NA) yüzde 8,9 oyla dördüncü, İlericiler (P) yüzde 7,8 oyla beşinci sırada yer aldı.

Oyların yüzde 6,34'ünü alan Yeni Birlik (JV) partisi mevcut parlamentodaki "en büyük siyasi oluşum" konumundan, yeni parlamentoda "en küçük siyasi oluşum" konumuna gerileyecek.

Son verilere göre 1 milyon 557 bin 615 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 807 bin 67 kişi oy kullandı, böylece seçimlere katılım oranı yüzde 51,8 oldu.

Kulbergs, Ukrayna'ya desteği sürdürme sözü verdi

Başbakan Kulbergs, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının halkın değişim istediğini gösterdiğini belirterek, parlamento ve hükümette bu değişimi hayata geçirebilmek için güçlü bir temsile ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Ukrayna'ya desteği sürdürme ve Rusya'ya karşı sert tutumunu koruma sözü veren Kulbergs, "Rusya ile her türlü ekonomik bağ, bizi zayıflatır. Evet, bir miktar ek gelir sağlayabilir ancak bu, Rusya'nın istismar edebileceği bir zayıflıktır." ifadelerini kullandı.

Letonya'nın kamu yayıncısı LSM'ye konuşan uzmanlar, yeni hükümet kurma seçenekleri arasında üçlü koalisyon seçeneğini öne çıkardı.

Uzmanlar, Kulbergs'in partisinin NA ve JV partileriyle NATO ve Avrupa Birliği yanlısı politikaları, savunma harcamalarının artırılması, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi, Rusya'ya karşı yaptırımların devamı ve doğu sınırının güçlendirilmesi konularında ortak bir tutum sergilediğine dikkati çekti.

Resmi seçim sonuçlarının 12 Ekim'e kadar onaylanması beklenirken, yeni parlamentodaki ilk oturumun 3 Kasım'da yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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