Letonya parlamentosu Kulbergs liderliğindeki yeni koalisyona güvenoyu verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Letonya'nın başkenti Riga'da 17 Kasım 2026'da yeni koalisyon hükümetini oylamak için olağanüstü parlamento oturumu düzenlendi. Letonyalı milletvekilleri salı günü Başbakan Andris Kulbergs liderliğindeki yeni koalisyon hükümetine güvenoyu verdi.
RİGA, 18 Kasım (Xinhua) -- Letonya'nın başkenti Riga'da yeni koalisyon hükümetini oylamak üzere düzenlenen olağanüstü parlamento oturumu, 17 Kasım 2026.
Letonyalı milletvekilleri, salı günü Başbakan Andris Kulbergs liderliğindeki yeni koalisyon hükümetine güvenoyu verdi. (Fotoğraf: Edijs Palens/Xinhua)
Kaynak: Xinhua