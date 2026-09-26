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Letonya'da NATO tatbikatında kaza oldu, 4 İtalyan askeri yaralandı

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İtalya Savunma Bakanlığı, Letonya'daki NATO misyonunda görevli 4 İtalyan askerin Adazi eğitim sahasında atış tatbikatı sırasında yaralandığını bildirdi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, 1 askerin daha ciddi yaralandığı ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Letonya'da NATO misyonu kapsamında görev yapan İtalyan birliğindeki 4 askerin, gerçek mühimmatla yapılan atış tatbikatı sırasında meydana gelen kaza sonucu yaralandığı bildirildi.

İtalya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, NATO'nun Letonya'daki "İleri Kara Gücü" misyonu kapsamında görev yapan İtalya Kara Kuvvetlerinin 11. Bersaglieri Alayı'na mensup 4 askerin, Adazi eğitim sahasında dün akşam saatlerinde yapılan fiili atış tatbikatı sırasında yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, tatbikat sırasında İtalyan ordusuna ait bir aracın üzerine monte edilmiş otomatik olmayan bir silahtan ateşlenen mermilerin, içinde 4 asker bulunan yine İtalyan ordusuna ait başka bir araca isabet ettiği kaydedildi.

İsabet alan araçtaki 4 askerin de yaralandığı, bununla beraber hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı. Sadece 1 askerin diğerlerine göre daha ciddi yaralandığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, olayın nedenlerini belirlemek üzere gerekli tüm soruşturmaların ivedilikle başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
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