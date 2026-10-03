Letonya'da çıkış anketine göre Kulbergs'in Birleşik Liste'si yüzde 35 ile önde çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Baltık ülkesi Letonya'da yapılan genel seçime ilişkin sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Andris Kulbergs liderliğindeki Birleşik Liste (AS) yüzde 35 oy oranıyla ilk sırada yer alıyor.

SKDS Araştırma Merkezi, Letonya'da yapılan genel seçimde yerel saatle 20.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandık çıkış anketi verilerini açıkladı.

Buna göre, Başbakan Kulbergs liderliğindeki Birleşik Liste yüzde 35 oy oranıyla ilk sırada, Ainars Slesers'in başbakan adayı olduğu Önce Letonya Partisi (LPV) yüzde 11,3 ile ikinci sırada yer aldı.

İlericiler (P) yüzde 11,1 oyla üçüncü, Egemen Güç ve Genç Letonyalılar Birliği (SV/AJ) yüzde 10,8 ile dördüncü, Ulusal İttifak (NA) yüzde 8,7 oyla beşinci sırada bulunuyor.

Oyların yüzde 6,7'sini alan Yeni Birlik (JV) partisinin mevcut parlamentodaki "en büyük siyasi oluşum" konumundan yeni parlamentoda "en küçük siyasi oluşum" konumuna gerilemesi bekleniyor.

Ankette, seçime katılan diğer siyasi oluşumların yüzde 5'lik seçim barajını aşamayacağı öngörülüyor.

"Bu, insanların değişim istediğini gösteriyor"

Başbakan Kulbergs, sandık çıkış anketinin sonuçlarına ilişkin LTV'ye yaptığı açıklamada, "Bu, insanların değişim istediğini, açık ve doğrudan konuşulmasını istediğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Birleşik Liste'nin seçim çıkış anketinde öngörülen desteğe yakın bir oy oranı elde etmesi halinde Kulbergs'in gelecek 4 yıl boyunca Letonya siyasetinde belirleyici konumda bulunabileceği değerlendiriliyor.

Seçime katılım oranı yüzde 50,81

Letonya Merkez Seçim Komisyonunun internet sitesinde paylaşılan son verilere göre, 1 milyon 557 bin 615 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 791 bin 404 kişi oy kullandı, böylece seçimlere katılım oranı yüzde 50,81 oldu.

Letonya'da seçmenler, 100 sandalyeli parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için 14 siyasi oluşumdan 1434 adayın yarıştığı genel seçimde oy kullandı.

Kaynak: AA