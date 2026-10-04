Letonya'da Birleşik Liste Partisi seçimde yaklaşık yüzde 35,8 oyla önde gidiyor

Letonya'da Birleşik Liste Partisi seçimde yaklaşık yüzde 35,8 oyla önde gidiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Letonya Merkezi Seçim Komisyonu'nun ön sonuçlarına göre, oyların yaklaşık yüzde 77,6'sı sayıldı ve Başbakan Andris Kulberg'in lideri olduğu Birleşik Liste Partisi önde. Resmi olmayan sonuçlar, koalisyon ortağı Birleşik Liste'nin oyların yaklaşık yüzde 35,8'ini aldığını gösterdi.
RİGA, 4 Ekim (Xinhua) -- Letonya Başbakanı Andris Kulberg'in lideri olduğu Birleşik Liste Partisi'nin parlamento seçimlerinde önde olduğu bildirildi.
Letonya Merkezi Seçim Komisyonu'nun pazar günü erken saatlerde açıkladığı ön sonuçlara göre, oyların yaklaşık yüzde 77,6'sı sayıldı. Resmi olmayan sonuçlar, üç partiyle birlikte iktidar koalisyonunun ortağı olan Birleşik Liste'nin oyların yaklaşık yüzde 35,8'ini aldığını gösterdi.
Kaynak: Xinhua