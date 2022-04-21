Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Kuzey Makedonya'da

Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki temasları kapsamında mevkidaşı Stevo Pendarovski ile bir araya geldi. Levits, Pendarovski tarafından askeri törenle karşılandı. Başa baş görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçen cumhurbaşkanlar ortak basın toplantısı düzenledi.