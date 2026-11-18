Leonid meteor yağmuru Heilongjiang'ın birçok kentinde gece gökyüzünü süslediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin birçok kentinde Leonid meteor yağmuru, gece gökyüzünde büyüleyici görüntüler oluşturdu. Eyaletin birçok kentindeki gökyüzü, meteor yağmuruyla büyüleyici görüntülere sahne oldu.
HARBİN, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin birçok kentinde Leonid meteor yağmuru gece gökyüzünde büyüleyici görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Xinhua