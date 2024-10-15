Leonardo ve Rheinmetall'dan Avrupa'da Ortak Savunma Girişimi

İtalyan savunma sanayisi şirketi Leonardo ile Alman savunma sanayisi şirketi Rheinmetall, Avrupa'da askeri muharebe araçlarının geliştirilmesi ve üretimi için ortak girişim kurma kararı aldıklarını bildirdi.

Leonardo'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki şirket yüzde 50'şer hisseye sahip şekilde ortak bir şirket kuracak ve bu firmanın genel merkezi Roma'da, işletme merkezi ise yine İtalya'nın La Spezia kentinde olacak.

Ortak şirketin faaliyetlerinin yüzde 60'ının İtalya'da olacağı belirtilirken ilk amacın, İtalyan ordusunun 'Zırhlı Piyade Savaş Sistemi (AICS)' programı için yeni İtalyan ana muharebe tankının (MBT) ve yeni Lynx platformunun endüstriyel olarak geliştirilmesi ve ardından pazarlanması olacağı ifade edildi. İtalyan AICS programının, gelecekte 16 varyantta 1000'den fazla zırhlı muharebe sisteminin tedarikini içerdiği aktarıldı.

Açıklamada, Rheinmetall tarafından geliştirilen "Panther KF51"in, İtalyan ordusundaki Ariete modelinin yerini alacak yeni ana muharebe tankı olacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rheinmetall Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger, "Avrupa tank üretiminde yeni bir ağır sıklet yaratıyoruz. Savunma teknolojisinin önde gelen iki Avrupa tedarikçisi olan Leonardo ve Rheinmetall, iddialı projeler yürütmek için güçlerini birleştiriyor. Öncelikle İtalyan pazarına hitap ediyoruz ancak gelecekte muharebe sistemlerini modernize etmeye ihtiyaç duyan diğer ortak ülkeleri de hedefleyeceğiz. Rheinmetall, İtalya'nın gereksinimleri için mükemmel teknolojilere sahip." ifadelerini kullandı.

Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani de "Rheinmetall ve Leonardo, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek son teknolojiyi geliştirmeyi hedefliyor." değerlendirmesini yaptı.

Cingolani: "Bu ortak girişim, daha güvenli bir Avrupa için büyüme yönündeki ilk ciddi girişimdir"

Cingolani ile Papperger, ortak girişimlerine ilişkin bugün ayrıca Roma'daki Yabancı Basın Derneğinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Roberto Cingolani, ortak şirketin 6 kişilik bir yönetim kurulu olacağı bilgisini verirken "Bu anlaşmayı Leonardo'nun yakın tarihinde imzaladığı en önemli anlaşmalardan biri olarak görüyoruz. Kaybedecek zamanımız yok. Bu, yapılacak en iyi başlangıç." dedi.

Altyapıda büyük kurumsal ittifaklar yaratmazlarsa çok küçük kalacaklarını dile getiren Cingolani, "Leonardo büyük ama ABD veya Çin gibi devlerle rekabet edecek kadar değil. Küresel pazarda rekabetçi olabilmek için paylaşmaya açık olmalıyız. Bu ortak girişim, daha güvenli bir Avrupa için büyüme yönündeki ilk ciddi girişimdir." diye konuştu.

Papperger de "Bir savaş senaryosuna hazırlıklı olmak için en önemli şey uzun vadeli anlaşmalardır ve İtalyan hükümeti doğru olanı yapıyor ve uzun vadeli düşünüyor." ifadesini kullandı.

Almanya'nın, 2 yıl öncesine göre kendini savunmasına daha fazla odaklanmış durumda olduğunu belirten Papperger, Rheinmetall'in yılda 4 bin savaş aracı, 1000 kadar da teknik araç olmak üzere yılda 5 bin araç üretme kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Papperger ayrıca bir Fransız gazetecinin sorusu üzerine, Fransa ile 2017'de yaptıkları savunma anlaşmasının yerine geçip geçmediği sorusuna, Fransa ile yaptıkları anlaşmasının ölü bir anlaşma olmadığı yanıtını verdi.

Cingolani, ayrıca bir soru üzerine, İtalya'nın İngiltere ve Japonya ile Aralık 2022'de duyurduğu "Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP)" isimli 6. nesil savaş uçağı projesiyle ilgili bir süredir devam eden müzakerelerin hızlandığını, Noel'den önce bir anlaşma imzalanabileceğini düşündüğünü söyledi.

Bu arada, basında çıkan haberlerde, İtalyan ordusunun ana muharebe tankı ve savaş araçlarının yenilenmesini hedefleyen bu projenin 10 yıl için 20 milyar avronun üzerinde bir sipariş öngördüğü ifade edilirken genel olarak Avrupa ağır tankı olarak bakılan bu projenin, 50 milyar avronun üzerinde bir değere sahip pazar olduğu kaydedildi.