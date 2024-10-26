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Trump mı, Harris mi? Leonardo DiCaprio tarafını seçti

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Ünlü aktör Leonardo DiCaprio, ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'e destek vereceğini duyurdu. DiCaprio, Trump'ı ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekmekle ve "kritik çevre korumalarını" geri götürmekle eleştirdi.

ABD'li aktör Leonardo DiCaprio, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Demokrat aday Kamala Harris'e oy vereceğini açıkladı.

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü aktör, Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımda Harris'e destek verdi. Paylaşımında iklim değişikliğine dikkati çeken DiCaprio, "İklim değişikliği dünyayı öldürüyor ve ekonomimizi mahvediyor. Ekonomimizi, gezegenimizi ve kendimizi kurtarmak için cesur bir adım atmamız gerekiyor. Bu yüzden Kamala Harris'e oy veriyorum." ifadesini kullandı.

"TRUMP, GERÇEKLERİ VE BİLİMİ İNKAR EDİYOR"

DiCaprio, videoda en son Florida'yı vuran Helene ve Milton kasırgalarına da işaret ederek, Harris'in 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil bir ekonomi inşa etmeye yardımcı olma konusundaki iddialı hedeflerini de övdü. Donald Trump'ı, ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekmekle ve "kritik çevre korumalarını" geri götürmekle eleştiren DiCaprio, Trump'ın gerçekleri ve bilimi inkar etmeye devam ettiğini savundu.

DiCaprio, 2020 başkanlık seçiminde de o zamanki Demokrat parti adayı Joe Biden'a desteğini açıklamıştı.

Trump mı, Harris mi? Leonardo DiCaprio tarafını seçti
Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel

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