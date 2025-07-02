Leman Dergisi Soruşturmasında 4 Kişi Gözaltına Alındı

Leman dergisi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan karikatür ile ilgili dini değerlerin alenen aşağılandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlaması ile derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Çizimi yapan D.P., grafikeri C.O., yazı işleri müdürü Z.A. ve müessese müdürü A. Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.