Haberler

Fransa'da yolsuzluktan suçlu bulunan Le Pen, hakkındaki mahkeme kararına itiraz edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da yolsuzluktan suçlu bulunan Marine Le Pen, mahkeme kararına itiraz ederek Yargıtay'a temyiz başvurusu yapacağını açıkladı. Le Pen, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaktan vazgeçmeyeceğini belirtti.

Fransa'da yolsuzluktan suçlu bulunan siyasetçi Marine Le Pen, hakkındaki mahkeme kararına itiraz ederek Yargıtay'a başvuracağını bildirdi.

Fransız TF1 kanalına konuk olan Le Pen, yolsuzluktan suçlu bulunduğu mahkeme kararını değerlendirdi.

Le Pen, Paris'teki yerel mahkemenin bugün verdiği karara itiraz edip Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunacağını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayım. Fikir değiştirmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Yargıtay'a temyiz başvurusu yapılınca alt mahkemenin kararının askıya alındığı değerlendirmesinde bulunan Le Pen, bu nedenle seçim kampanyasını elektronik kelepçesi olmadan geçireceğini savundu.

Le Pen, partisi Ulusal Birlik'in (RN) Genel Başkanı Jordan Bardella ile bir takım oluşturduklarını ifade ederek, "Jordan'la beraber hızlı bir şekilde cumhurbaşkanı seçimleri kampanyasını başlatacağız." şeklinde konuştu.

Kamu fonlarını zimmetine geçirme suçundan mahkum edilen Le Pen, masum olduğunu savunarak "Ellerim temiz." dedi.

Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Bardella'yı başbakan olarak atamak istediğini açıkladı.

Le Pen, yolsuzluktan hüküm giymişti

Le Pen'in Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada, Paris Ceza Mahkemesi, Fransız siyasetçi hakkında 31 Mart 2025'te 5 yıl siyasi yasak getirilmesine, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken avukatları karara itiraz etmişti.

Le Pen, hakkında verilen 5 yıllık siyasi yasak kararına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) geçici tedbir talebi başvurusunda bulunmuş, AİHM de bu talebi 9 Temmuz 2025'te reddetmişti.

Fransız siyasetçi Le Pen, Paris'te yerel mahkeme önünde ocak ve şubatta tekrar yargılanmıştı.

Paris'te yerel mahkeme bugün aldığı kararda, yolsuzluktan suçlu bulduğu Le Pen'i 100 bin avro para, 2 yılı tecilli olmak üzere toplam 3 yıl hapis cezasına ve 30 ayı tecilli olmak üzere 45 ay siyasetten men yasağına çarptırmıştı. Mahkeme kararında, Fransız siyasetçinin 1 yıl hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle geçirebileceği belirtilmişti.

Aynı davada yargılanan diğer 10 Fransız siyasetçi hakkında ise 1 ila 3 yıl arası siyasetten men yasağı, 3 yıla kadar varan ertelenmiş hapis ve farklı meblağlarda para cezaları verilmişti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı

Trump böyle karşılandı, kapıdaki sohbet dakikalarca sürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, mehter marşını 'OK' işaretiyle onayladı

Beştepe'de Trump'ı duraksatan detay! Beğenisini böyle gösterdi
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama

Trump F-35'e yeşil ışık yaktı, Netanyahu alelacele açıklama yaptı
Fenerbahçe Stadyumu'nda yenileme çalışmaları sona erdi

Kadıköy'de büyük değişim! Stadyumun son hali paylaşıldı

Görele'de duyulan şiddetli patlama sesi köy halkını tedirgin etti

Bir ilçeyi ayağa kaldıran sır dolu patlama! Evler sallandı
Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan, Messi ve FIFA'ya savaş açtı

Messi ve FIFA'ya savaş açtı
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

Dün karış karış İstanbul'u gezen Başbakan, bugün de soluğu o ilde aldı
Mısırlı futbolcu gözyaşları içinde isyan etti: Dünya Kupası zaten ayarlanmış

Mısırlı yıldız gözyaşları içinde isyan etti