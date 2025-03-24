Lavrov ve Mirzoyan'dan Barış Anlaşması Üzerine Görüşme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Mirzoyan, telefonda bölgesel ve küresel gündemdeki güncel konuları ele aldı.

Rus tarafı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması metni üzerinde uzlaşıya varılmasını memnuniyetle karşıladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 13 Mart'ta, Ermenistan ile imzalanacak barış anlaşması metnine ilişkin müzakerelerin tamamlandığını duyurmuştu.

Kremlin Sarayı da 14 Mart'ta, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Azerbaycan ile uzlaştıkları barış anlaşması hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e telefonda bilgi verdiğini duyurmuştu.